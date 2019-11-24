انتهاء معسكر "معا نحو مواطن عالمي" بجامعة عين شمس.. 25 نوفمبر



تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة و اشراف ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعسكر التدريبى لجوالي وجوالات كليات الجامعة تحت شعار " معًا نحو مواطن عالمى ".





وتنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة في الفتره من ٢١: ٢٥ من نوفمبر الجارى بالمعسكر الدولى للكشافة و المرشدات ببورسعيد.





ويشارك فى فاعليات المعسكر ما يزيد عن ٨٠ طالب وطالبة من ١٣ كلية من كليات الجامعة هى: " الآداب و التجارة و الحاسبات والمعلومات و العلوم و الحقوق و الزراعة و الهندسة التمريض و الطب و الألسن و التربية و التربية النوعية و البنات"، كما تشارك جوالة جامعة بورسعيد في جميع فاعليات الأسبوع.





ويتضمن المعسكر الذى يستمر على مدار خمس أيام العديد من الفاعليات التى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من بينها: عمل خدمات مجتمعية مثل تنظيف الشواطئ من البلاستيك و عمل بحث ودراسة إحتياجات أحد المناطق العشوائية و تقديمه للجهات المختصة و أنشطة ثقافية وترفيهية مثل: رحلات خلوية و زيارات للمعالم السياحية والمتحف الحربى إلى جانب عدد من ورش العمل التدريبية و الفنية ومسابقات كشفية وعروض تقديم و حفلات سمر.