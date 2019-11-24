ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انتهاء معسكر "معا نحو مواطن عالمي" بجامعة عين شمس.. 25 نوفمبر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامى

تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة و اشراف ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعسكر التدريبى لجوالي وجوالات كليات الجامعة تحت شعار " معًا نحو مواطن عالمى ".


وتنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة في الفتره من ٢١: ٢٥ من نوفمبر الجارى بالمعسكر الدولى للكشافة و المرشدات ببورسعيد.


ويشارك فى فاعليات المعسكر ما يزيد عن ٨٠ طالب وطالبة من ١٣ كلية من كليات الجامعة هى: " الآداب و التجارة و الحاسبات والمعلومات و العلوم و الحقوق و الزراعة و الهندسة التمريض و الطب و الألسن و التربية و التربية النوعية و البنات"، كما تشارك جوالة جامعة بورسعيد في جميع فاعليات الأسبوع.


ويتضمن المعسكر الذى يستمر على مدار خمس أيام العديد من الفاعليات التى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من بينها: عمل خدمات مجتمعية مثل تنظيف الشواطئ من البلاستيك و عمل بحث ودراسة إحتياجات أحد المناطق العشوائية و تقديمه للجهات المختصة و أنشطة ثقافية وترفيهية مثل: رحلات خلوية و زيارات للمعالم السياحية والمتحف الحربى إلى جانب عدد من ورش العمل التدريبية و الفنية ومسابقات كشفية وعروض تقديم و حفلات سمر.
Advertisements

ترشيحاتنا

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور

شقيقة محمد رمضان تكشف تفاصيل مهمة فى أول 6سنوات زواج

أب يتهم الجن بإصابة طفلته الرضيعة بجرح قطعي بمنطقة حساسة فى الإسماعيلية | تفاصيل

محمد صلاح فى آخر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

طليقة سلطان ماليزيا ترد على ادعاء رفضها تحليل الـ DNA لابنها

بعد تتويج مصر.. كيف تمت سرقة كأس الأمم الأفريقية | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور

فى فيلم بين الجنة والأرض.. ياسمين رئيس تظهر بإطلالة غير متوقعة.. صور

مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل