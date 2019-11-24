"العربية وقضايا الترجمة الآن" مؤتمر بألسن عين شمس ..الاثنين

يستعد قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس لعقد مؤتمره الدولي الثالث بعنوان"العربية وقضايا الترجمة الآن"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية ، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر 2019.



وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم الدكتورة مكارم الغامري أستاذ الأدب الروسي وعميد الكلية الأسبق ، بمناسبة منحها من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام بوشكين في قصر الكريملين تقديرا لدورها في الحوار الثقافي بين مصر و روسيا ، و يعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.



ويسعى المؤتمر إلى وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص والمساءلة على المستوى الأكاديمي، وذلك بتقديم الدراسات والأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا وحضاريا ، علي أساس منهجي سليم .



ويهدف المؤتمر الى تبادل الخبرات العلمية ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية والاستقلال الفكرى وتحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية وثقافات العالم في الحاضر والمستقبل.



جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، نظمت يوم 19 نوفمبر ندوة حوارية بعنوان "نصر أكتوبر: بطولات الواقع وإبداعات الأدب والفن".