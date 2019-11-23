مذاق لا يقاوم .. طريقة جديدة لعمل الكيك

أطفالك يعشقون تناول الكيك يمكنك الان تقديمه بطريقة جديدة ومذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى



المقادير4 - 6 اشخاص



كوب وربع دقيق

ملعقة صغيرة ملح

6 بيضات

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

5 ملاعق كبيرة من الزبدة

1/2 كوب كاكاو

1/4 كوب بندق ولوز مجروش

للتزيين

شوكولاتة سائلة



طريقة التحضير



في العجان إخلطي كافة المكونات ماعدا المكسرات ثم أستمرى فى الخفق حتى تصير كريمة خفيفة.



أضيفي البيض حتى يختفي الدقيق وضعي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ثم اخبزي في فرن لمدة 20 دقيقة ثم أخرجيها وأضيفى صوص الشيكولاته والمكسرات