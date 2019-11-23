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محافظات

خلال اليوم التاسع للموجة 14.. تنفيذ إزالة 396 تعديا في كفر الشيخ

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:00 م
.. تنفيذ إزالة 396
.. تنفيذ إزالة 396 تعديًا في كفر الشيخ
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محمود زيدان
نجحت الحملة المكبرة لإزالة التعديات بمحافظة كفر الشيخ، في تنفيذ إزالة 396 حالة على مساحة 77205 أمتار مربعة، عبارة عن مبانٍ و11 فدانًا و7 قراريط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية، و تنفيذ إزالة 43 قرار إزالة أحواش سمكية بفرع نهر النيل، خلال اليوم التاسع على التوالي بالموجة الـ 14 بمركز سيدى سالم تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

ووجه الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 14 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين، على رأس الإزالات.

وأشار المحافظ إلى إدراج حالات بالموجه الـ 14 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين، قائلًا " لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقًا للقانون 144 لسنة 2017م ".

فيما أعلن محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة" حق الشعب " واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.
خلال اليوم التاسع للموجة 14.. تنفيذ إزالة 396 تعديا في كفر الشيخ
خلال اليوم التاسع للموجة 14.. تنفيذ إزالة 396 تعديا في كفر الشيخ
خلال اليوم التاسع للموجة 14.. تنفيذ إزالة 396 تعديا في كفر الشيخ
خلال اليوم التاسع للموجة 14.. تنفيذ إزالة 396 تعديا في كفر الشيخ
خلال اليوم التاسع للموجة 14.. تنفيذ إزالة 396 تعديا في كفر الشيخ
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