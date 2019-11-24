الصحة تسعى لنزع فتيل أزمة التكليف .. تأجيل لقاء الأطباء ليوم الأربعاء القادم .. والنقابة: برنامج الزمالة منذ نشأته لم يدرب سوى 20 ألفا بواقع 2000 لكل عام

الصحة: تأجيل لقاء الأطباء ليوم الأربعاء القادم.. صور

نقيب الأطباء: تأجيل اجتماع أزمة التكليف إلى الأربعاء لانشغال الوزيرة

بعد رفض الدعوى.. الأطباء: الصحة أرسلت خطابا لتوضح سبب عدم حضور الوزيرة

منى مينا: نتمنى قبول وزيرة الصحة دعوة نقيب الأطباء اليوم

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ولهذا كان لى تحفظات على نظام التكليف الجديد اهمها ان النظام تم وضعه دون أخذ رأى الأطباء أو نقابتهم الممثلة لهم والثانى أن النظام الجديد تم الإعلان عنه دون تفاصيل.



وتابع النقيب، أن برنامج الزمالة منذ نشأته لم يدرب سوى 20 ألف طبيب بواقع 2000 طبيب فى السنة، وكان ومازال أحد أهم مطالبنا هو زيادة أعداد المتدربين فى الزمالة، فكان الرفض هو الرد بسبب قلة الامكانيات فكيف سيتحقق ذلك الآن فجأة.



ومن ناحية أخرى، طالبت الدكتورة نجوى الشافعى وكيل عام النقابة، أن المسئولين فى وزارة الصحة بالتوضيح والدراسة لهذا النظام وطالبت الشباب الالتزام بالصبر لأنه سلاح فعال فى أى معركة وان النتيجة لصالحهم اذا ما توحدت كلمتهم ومواقفهم.



وقال أمين النقابة د ايهاب الطاهر قائلا :ان بعض ممثلى الوزارة يروجون حاليا فى الإعلام بأنه ليس تغييرا لنظام التكليف وإنما هو مجرد تدريب للأطباء ومن الذى يمكنه رفض تدريب الأطباء ، لكن الحقيقة انه تعديل فى قانون التكليف لأن الطبيب عكس النظام السابق كان تكليفه سنتين ويستطيع إعادتها لكن حسب النظام الجيد سيدخل من التكليف على الزمالة فى مدة قدرها خمس سنوات أذن هو تغيير للقانون .



وأضاف الدكتور رشوان شعبان عضو المجلس، أنه حتى اللجوء للتقاضى ضد هذا النظام الجديد للتكليف يتطلب وجود مشروع واضح بخطوات مكتوبة.



وتحدث العديد من شباب الأطباء فى اللقاء معبرين عن رؤيتهم حيال النظام الجديد ومخاوفهم منه.



وفى النهاية أعلن الأمين العام توصيات اللقاء كالآتى :



1- ترحيب الحضور بلقاء الوزيرة يوم الاربعاء القادم

2- طلب إيقاف تطبيق النظام الجديد لدفعة مارس 2019 على ان يتم عقد لقاءات بين مسئولى الوزارة والنقابة وشباب الأطباء لدراسة جميع التفاصيل قبل إصدار أى قرارات تنفيذية

3- إرسال مخاطبات رسمية لمسئولى الزمالة المصرية لمعرفة الامكانيات الحقيقية لتدريب كل هذه الأعداد.

4- مخاطبة الكلية الملكية فى بريطانيا لمعرفة مدى الاعتراف بالزمالة المصرية بالنظام الجديد.



وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق، إنها لا تعلم سر تمسك وزيرة الصحة بنظام التكليف الجديد، أو المزايا الكامنة فيه، التي لا تدركها نقابة الأطباء، والأساتذة الكبار فى المهنة.



وأوضحت الدكتورة منى مينا، في بيان لها، أنها لا تعتقد أن الوزيرة ممنوعة من الظهور الإعلامى لكى تظهر فى الصحف أو الفضائيات لتشرح مبرراتها بفرض النظام الجديد.



وأضافت عضوة المجلس: "لو كان لدينا نظام أكثر شفافية، لجمعها أحد الإعلاميين فى دائرة حوار هى ومساعديها إلى نقيب الأطباء وعدد من أفراد مجلسه، مناقشة حرة لساعة أو أقل ستنهي الأزمة، أو على الأقل سيعرف الرأى العام من على خطأ ومن على صواب".



وتمنت قبول وزيرة الصحة دعوة نقيب الأطباء لمناقشة الأمر فى هدوء وصراحة.



وأرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابا إلى الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.



وقالت الوزارة في البيان: "تلقينا بخالص الشكر والتقدير دعوتكم الكريمة لحضور الاجتماع الموسع بالنقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، مع شباب أطباء التكليف من دفعتي سبتمبر ۲۰۱۹ ودفعة تكليف مارس ۲۰۲۰ في لقاء ودي بين أفراد البيت الواحد، وذلك يوم السبت الموافق ۱/۲۳ ۲۰۱۹/۱ الساعة الثانية عشرة ظهرا".



وأضافت: "وفي هذا الإطار نتشرف بإحاطتكم بأنه نظرا للارتباطات المسبقة حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، أتشرف بدعوة سيادتكم لإتمام اللقاء المشار إليه بين أفراد البيت الواحد، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، وإننا على ثقة بأن التواصل الدائم وفتح قنوات الحوار سيساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة، وسوف يتم التنسيق معكم بشأن تحديد ساعة الاجتماع".



وتابعت: "ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتقدم بخالص التقدير لدعمكم الدائم للأطباء، والذي يعكس رغبة واضحة للتعاون والتنسيق للوصول بالمنظومة الصحية في مصر إلى أعلى مستويات الجودة".





وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف، حيث تقدم نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى بدعوة لوزيرة الصحة لحضور اللقاء المفتوح -بدار الحكمة- للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض.



وأكدت النقابة فى بيان لها، أن الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠ إلى لجنة شباب النقابة العامة.



وجاء فيه أيضا: "تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة (دار الحكمة) ظهر اليوم الموافق ٢٣ نوفمبر، لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة".

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن بدء توافد أطباء التكليف إلى مقر نقابتهم "دار الحكمة" للقاء الموسع للنقاش حول نظام التكليف الجديد.وأوضحت النقابة، خلال مبادرتها اليوم بدار الحكمة، أن وزيرة الصحة لم تلب الدعوة اليوم رغم حضور عدد كبير من أعضاء المجلس والنقيب وأطباء التكليف دفعة ٢٠١٩ و مارس ٢٠٢٠ .وأكدت النقابة، أن وزيرة الصحة أرسلت خطابا إلى النقابة، توضح سبب عدم حضورها.وتقدم نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى بدعوة لوزيرة الصحة لحضور اللقاء المفتوح -بدار الحكمة- للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض.وأضافت: "تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة (دار الحكمة) ظهر اليوم الموافق ٢٣ نوفمبر، لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة".وقال الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، إن وزارة الصحة رفضت دعوة النقابة للحضور اليوم إلى دار الحكمة، لمناقشة أزمة التكليف الخاصة بشباب الأطباء لدفعة سبتمبر ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠.وأكد نقيب عام الأطباء، في مؤتمر التكليف اليوم، أن الوزيرة أرسلت فاكسا تبرر فيه عدم مجيئها لانشغالها في جدول أعمالها المزدحم، وسيتم التأجيل حتى يوم الأربعاء 27 نوفمبر القادم.وأوضح خيري، أن كل ما يعيق المنظومة الصحية ومصالح الأطباء نرفضه تماما، مضيفا أن نظام التكليف الجديد يشكل خطرا على المنظومة الصحية.وأشار نقيب الأطباء، إلى أن ما يغضب النقابة هو عدم أخذ رأيها بنظام التكليف الجديد، وعدم وجود تفاصيل واضحة أو أي مخاطبات رسمية منها.وأضاف خيري، أن المشروع شكله جميل ولكن بدون تفاصيل واضحة، مستنكرا كيفية استيعاب 10 أطباء مرة واحدة، ولا يوجد مستشفيات تكفي خريجي الطب.وطالب نقيب الأطباء، تعاونا من الوزيرة أكثر من ذلك لأن الجميع يرغب في مصلحة المنظومة الصحية بأكملها.وأضاف نقيب الأطباء، أن هناك تعديلات بل إعادة تشكيل للخريطة التعليمية والصحية تتم الآن وهناك سيل من القوانين التى تم تمرير بعضها والبعض الأخر قيد النقاش والمداولة ونحن دائما ننحاز لكل مايهم الشباب لأنهم الكتلة الحرجة وهم المستقبل .