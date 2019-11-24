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برلمان

تحرك برلماني لحل مشاكل المستثمرين بمنطقة جمصة الصناعية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
منطقة جمصة الصناعية
منطقة جمصة الصناعية
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حسن رضوان
أكد فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن مشاكل المستثمرين في منطقة جمصة الصناعية.

وقال "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستثمرين في منطقة جمصة الصناعية يعانون من مشاكل خاصة بالمرافق منها انقطاع التيار الكهربائي وغيرها، مؤكدًا أنه قام بالتواصل مع وزير الكهرباء خلال الفترة الماضية ووعده بحل المشكلة.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن ضرورة أن تقوم الدولة بعطاء مميزات للمستثمرين من خلال خفض سعر الأراضي لاستغلالها في عمل مشروعات تؤدي إلى خفض نسبة البطالة في مصر.

وأكد النائب أن لجنة الصناعة بالبرلمان سوف تقوم بزيارة للمنطقة الصناعية في جمصة يوم الثلاثاء القادم والأربعاء لرصد جميع المشاكل التي يعاني منها المستثمرين ومناقشتها مع الجهات المسؤولة لوضع حلول جذرية لها.

وتابع النائب أنه قام بعد ذلك ستقوم اللجنة بوضع توصيات لتقديمها إلى رئيس مجلس النواب لعرضها على رئيس الوزراء في هذا الشأن.
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