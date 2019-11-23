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مرأة

بتكلفة أقل ومذاق أحلى من المحلات .. حضرى حلوى الوافل لأطفالك

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:17 م
الوافل
الوافل
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لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الوافل يمكنك تحضيره لهم بطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف دعاء عاشور.

المقادير لتحضير الوافل:

2 كوب دقيق
٣ ملاعق صغيرة بيكنج بودر
٢/١ ملعقة صغيرة ملح
٢/١ كوب سكر
١ كوب ونصف حليب
٢ بيضة
٤ ملاعق صغيرة زبدة سائلة
٤/٣ كوب سكر بودرة
٢/١ ملعقة صغيرة فانيليا
1/4 كوب زيت زيتون
صوص فراولة

طريقة التحضير

في الخلاط ضعى كافة المقادير حتى تتكون عجينة سائلة وإدهني جهاز الوافل بالزيت وصبي مقدار فنجان وانتظري حتى ينضج.

كرري العمل حتى انتهاء الكمية وزيني وحدات الوافل بقليل من صوص الفراولة
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