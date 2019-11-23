اتحاد طلاب آداب عين شمس : نعمل على تطوير مرافق الكلية و تثقيف الطلاب

قال عمر محمود رئيس اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس لصدى البلد خلال ندوة للاحتفال بتنصيب اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، ان طلاب كلية الاداب بجامعة عين شمس يعرفون اهمية النشاط الطلابى و يقدرونه بشدة.



موضحا ان اهم أهدافه تطوير المرافق العامة بالكلية اولا و بعدها النظر الى الانشطة الطلابية لتغطية كافة احتياجات الطلاب لتوفير بيئة تعليمية سليمة لهم .



مشيرا الى انه بدأ بتجهيز ليوم رياضى بالكلية لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة و يوم للخدمة العامة لتزيين الكلية و الجامعة لان الكلية هى بيت الطلاب الثانى .



بالاضافة الى ان اللجنة العلمية بالاتحاد تعمل على شرح بعض المناهج الطلابية للطلاب لتقويتهم فيها و تعمل على التجهيز لبعض الكورسات العلمية و اللغات لتثقيف الطلاب و تنمية مهارتهم .



يذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم ٣١ أكتوبر واستمر حتى ١٤ نوفمبر وفقا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات إتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب رئيسًا للجنة ومشرفا عاما.



وعضوية كل من: الدكتور . كريم مصطفي إبراهيم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول الاتصال ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و طارق أحمد مدير عام إدارة رعاية الشباب و محمد أحمد عبد الملك مدير عام الشئون القانونية عضو قانوني و علاء عبد المنعم بإدارة الأسر الإتحادات الطلابية والطالبة أمنية عبد الفتاح و الطالبة سمر عبد الستار بكلية الآداب.