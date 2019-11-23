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أخبار العالم

أول كويتية تحاضر في السوربون بلا عمل في بلادها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:02 م
اول كويتية تحاضر
اول كويتية تحاضر في السوربون
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محمود نوفل
تعد د. جنان بن سلامة أول كويتية تحاضر في فرنسا، وتحديدًا في جامعة السوربون الرفيعة المستوى، وهي من أعرق الجامعات في العالم وأرقاها، حيث تأسست عام 1257 ميلادية حيث تخرجت بن سلامة فيها بدرجة الدكتوراه في اللغويات وبرمجة الكمبيوتر في الخوارزميات.

الدكتورة جنان عاشت في فرنسا لمدة 15 عامًا قضتها ما بين الدراسة والعمل، قبل أن تعود إلى الكويت قبل نحو عامين، حيث تقول في تصريح لـ القبس إنها افتقدت الكويت وقررت العودة للعمل فيها وخدمتها لكن المفاجأة أن الدكتورة جنان لم تجد وظيفة في الكويت، وكل ما حصلت عليه انتداب من جامعة الكويت، حيث لم يتم قبولها للعمل بوظيفة دائمة حتى الآن".

وذكرت الصحيفة قائلة " وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول المعايير التي لم تستطع مُحاضِرة جامعة السوربون تلبيتها، خصوصا في ظل النقص في تخصصها وزيادة أعداد الطلبة.

وبالعودة الى قصة نجاحها، ذكرت الدكتورة جنان أنها تمكنت من التأقلم مع النظام التعليمي الصعب في فرنسا، والذي يختلف عن الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنها قُبلت في الدكتوراه رغم استحالة ذلك بسبب وجود 80 متقدما آنذاك، حيث كانت الخليجية الوحيدة.
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