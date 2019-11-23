بـ إطلالة مبهرة .. أحلام تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة أحلام، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث إطلالة لها من برنامج "the voice".



وأطلت بها أحلام، بفستان طويل من الشيفون البيلسيه والقطيفة المضلع باللون الأسود، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها وأناقتها باللون الذهبى ونسقت فوقه جاكيت باللون الذهبى والأسود وبأكمام طويلة منتهية بتفصيلة الريش الأسود الأنيقة.



وانتعلت أحلام boot طويلا من القطيفة باللون الأسود، واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها الساحرة.



واعتمدت احلام فى الماكياج على الألوان البنية الفاتحة كـ آيشادو للعيون مع الرموش السوداء، والعدسات اللاصقة، ووضغت احمر شفاه باللون البيج الفاتح ، وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة بسيطة وأنيقة تبرز جمالها.