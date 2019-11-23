بوسام فارس روما الأول ..تكريم السفير المصري في إيطاليا

كرم اتحاد مشجعي نادي روما السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، اليوم السبت بمنحه وسام فارس روما الأول لعام ٢٠١٩، وذلك خلال احتفالية تم تنظيمها في قصر "برانكاتشيو" التاريخي في وسط روما بحضور "جيان لوكا" مدير عام نادي روما ولفيف من كبار مشجعي روما من رموز المجتمع الإيطالي وعدد من الفرسان السابقين لنادي العاصمة الإيطالية.



وتضمنت الاحتفالية كذلك تكريم 9 شخصيات من نخبة المجتمع الإيطالي الذين لديهم إسهامات كبيرة فى مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والفن والرياضة، علاوة على عدد من لاعبي روما القدامى.



وجاء اختيار السفير بدر للحصول على وسام فارس روما ليكون الفارس العربي والأجنبي الوحيد الذي يتم منحه الوسام في عام ٢٠١٩، تقديرًا لمسيرته الدبلوماسية الحافلة بالمناصب المرموقة ولجهود السفير المصري الحثيثة لتعزيز العلاقات المصرية الإيطالية على كافة الأصعدة، وتدعيم أواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والإيطالي.



وأعرب السفير بدر فى كلمته عن شكره لاتحاد مشجعى نادى روما العريق على منحه وسام فارس روما لعام ٢٠١٩، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا التي تمتد إلى أكثر من ألفي عام، وكذا توطيدًا لأواصر الصداقة الممتدة بين الشعبين المصرى والإيطالي.



وأشار بدر إلى أن حصوله على هذا الوسام يأتي كذلك استمرارًا للروابط المصرية القوية مع نادى العاصمة العريق، بدءًا من المباريات التي تم إقامتها بين نادى روما والأندية المصرية في الفترة الماضية، وانتهاءًا بمسيرة اللاعب المصرى محمد صلاح المتميزة مع نادي روما في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، والتي كانت بمثابة نقطة انطلاق للاعب المصرى في سماء الكرة العالمية نظرًا لما يتمتع به نادي روما من تاريخ عريق وشعبية كبيرة على مستوى إيطاليا والعالم.