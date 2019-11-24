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برلمان

برلمانية تطالب وزارة الاستثمار بخطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى
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القسم السياسي
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن دعم و مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري يجب تفعيلة، مؤكدة أن الشركات الصغيرة و المتوسطة تؤثر بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي.

وأضافت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مساندة الشركات الصغيرة و المتوسطة من واجبات وزارة الإستثمار، التي يجب أن تضع خطها لتطويرها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن وزارة الإستثمار يجب أن تهتم بشأن مساندة الشركات الصغيرة و المتوسطة من خلال تخفيض أسعار كل إحتياجاتهم من غاز و مواد و أدوات التصنيع.

ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتطوير برنامج الفاعل الاقتصادي بحيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»؛ بما يُسهم فى مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه يجرى حاليًا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء»، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التى يبلغ عددها ٧٥ شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.
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