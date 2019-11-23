القنصلية العامة في ميلانو تشارك في Christmas Bazaar

شاركت القنصلية العامة في ميلانو بجناح في البازار الخيري السنوي Christmas Bazaar والذي شهد مشاركة عدد من القنصليات الأجنبية في ميلانو وذلك في إطار جهود القنصلية العامة في ميلانو نحو تشجيع السياحة إلى مصر وتسليط الضوء على التراث المصري والثقافة المصرية.



و تضمن الجناح المصري عرضًا للمنتجات التقليدية المصرية والهدايا الفرعونية، بالإضافة إلى الأطعمة الشعبية المصرية.



ومن الجدير بالذكر أن عائد البازار يخصص بالكامل إلى أربع جمعيات خيرية إيطالية تعمل في مجال مساعدة السيدات المهاجرات والكشف المبكر عن السرطان للسيدات، بالإضافة إلي مساعدة الأطفال المعوزين.



كما استثمرت القنصلية المصرية الحدث للترويج للسياحة إلي مصر، حيث تضمن الجناح المصري عرضًا لعدد من المواد الدعائية للترويج للمقاصد السياحية في مصر.