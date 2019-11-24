معركة قضائية ساخنة .. 68 قاضيا في 4 قوائم و6 مستقلين يتنافسون في انتخابات حراس العدالة على رئاسة وعضوية النادي

العمل كفريق

وعد البرنامج الانتخابي مجلس إدارة نادي القضاة بالعمل كفريق واحد مهما كان الفائز في الانتخابات سواء كان مرشحًا فرديًا أو ينتمي لقائمة، وذلك إعلاء للمصلحة العامة للقضاة لتكريس مبدأ أن التنافس الانتخابي ينتهي لحظة إعلان نتيجة الانتخابات، مؤكدا التزام مجلس الإدارة بالتعامل بروح الفريق مع جميع موظفي النادي حتى يظهر نادي القضاة ككيان واحد هدفه الأسمى هو رضاء أعضاء السلطة القضائية.



وتضمنت القائمة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، مرشحًا على مقعد الرئيس، والمستشار أبو المجد عيسى، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين، والمستشار أبو الحسين فتحى قايد، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد صبحى خليفة، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار طارق أبو زيد، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار رضا محمود السيد، المستشار بمحكمة النقض، والمستشار حازم رسمى، المستشار بمحكمة الاستئناف على مقاعد المستشارين، والمستشار حمدى عبد التواب، رئيس المحكمة، والمستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة، والمستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة، والمستشار كريم الزقرد، رئيس المحكمة، والمستشار محمد بهاء جمال الدين، على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.



وشملت أيضا القائمة أسامة الصيرفى، المحامي العام بنيابة النقض، ومحمود الميرغنى، المحامي العام بنيابة النقض، وحازم أبو سديرة، المحامي العام بنيابة النقض، ومحمد هانى عبد الجابر، رئيس النيابة، ومحمد فاروق، وكيل النائب العام على مقاعد النيابة العامة.



قائمة عبد الكريم

كما بدأ المستشار، يسري عبد الكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على مقعد رئيس النادي، وأعضاء قائمته جولاتهم الانتخابية، على أندية القضاة بجميع محافظات مصر، وذلك لعرض البرنامج الخاص بالقائمة.



وأعلنت قائمة المستشار يسرى عبدالكريم برنامجها الانتخابي والذي يرتكز على خدمة القضاة من خلال النهوض بالنادي، باعتباره مصدر فخر للقضاة على مر العصور السابقة، وحصنهم الذي يذود عن استقلالهم ويحفظ هيبتهم ويقف دائمًا بجانب الدولة، وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف لن يتحقق دون تطوير المنظومة التشريعية، كما يركز أيضًا على الخدمات في مجال الرعاية السكنية من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، خاصة الإيجابي منها، ومعالجة السلبي.



وتضم القائمة على مقعد الرئيس المستشار يسرى عبد الكريم، وعلى مقعد المتقاعدين المستشار عبد الستار امام «رئيس محكمة الاستئناف سابقا»، وعلى مقاعد المستشارين محمد عبده صالح " نائب رئيس محكمة النقض " وأحمد هارون " رئيس محكمة الاستئناف " وأحمد رجب " مستشار بمحكمة النقض" وإيهاب السعدنى "المستشار بمحكمة الاستئناف " وياسر عكاشة المتناوي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأما على مقاعد رؤساء المحاكم و القضاة المستشارين محمود عابدين " رئيس المحكمة " واحمد عبد الراضي ثابت " رئيس المحكمة " وصلاح الشاهد " رئيس المحكمة " واحمد مهابه " رئيس المحكمة " وعلى السيسى " القاضي "، ومقاعد النيابة العامة محمد عبود " رئيس النيابة " ومصطفى محمد عبد العال " رئيس النيابة " وأحمد ابو شكر " وكيل النائب العام " ومحمد صلاح " وكيل النائب العام " ومحمد حسام " وكيل النائب العام ".



قائمة الوسط

كما بدأ المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء قائمته جولاتهم الانتخابية، على أندية القضاة بجميع محافظات مصر، وذلك لعرض البرنامج الخاص بالقائمة.



وأعلنت القائمة برنامجها الذي يعمل على استعادة الأمجاد التليدة للنظام القضائي المصري، وذلك بنشر المعلومات الحقيقية عن عراقة القضاء المصري، وتفوقه على الأنظمة القضائية المعاصرة، ورفع المستوى المعنوي للقضاة والتأكيد على حقيقة أنهم رسالة سامية، وأن العلم القضائي هو من علوم القرآن الكريم وأنه لا يعلو عليه أي علم دنيوي آخر أيًا كان نوعه.



وقالت القائمة أن البرنامج يأتي للتأكيد على حق القاضي في حرية الرأي والتعبير- طبقًا للدستور والقانون- وذلك في جميع الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي دون المساس بأسرار وظيفته، وذلك تنفيذًا للدستور وللإعلان العالمي لاستقلال القضاء، والمواثيق، والمعاهدات الدولية، والدفاع عن استقلال القضاء، والتصدي لأية تعديات عليه، والتأكيد على رفض جميع المحاولات التي قد تحاك من الغير بشأن خفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة، ورفض ذلك رفضًا قاطعًا لأنه يشكل عزلا غير دستوري ضد القضاة.



وأشارت إلى التأكيد على الصفة المستقلة لرئيس نادي القضاة، بصفته شخصية قانونية مستقلة عن غيره من السلطات والهيئات الأخرى بالدولة، وأنه يتمتع- فضلًا عن حصانته القضائية- بحصانة تأديبية إضافية يمتنع معها مساءلته التأديبية عند دفاعه عن نادي القضاة وعن مصالح القضاة، كما هو حال نقيب القضاة في فرنسا وتونس.



قائمة خادمي القضاة

كما بدأ المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وأعضاء قائمته جولاتهم الانتخابية، على أندية القضاة بجميع محافظات مصر، وذلك لعرض البرنامج الخاص بالقائمة.



تضم القائمة كلًا من المستشار أحمد الشافعى رئيسًا، والمستشار جمال القيسونى، على مقاعد المتقاعدين، وعن مقاعد المستشارين كلًا من حازم كمال، وليد حامد، أمجد الحديدى، علا حسين كامل، وحسين الشريف، بينما تضم عن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من محمد عبدالفتاح أبومسلم، علاء العش، جعفر حجازى، مصطفى السمدونى، ومحمد رضا، وعن مقاعد النيابة العامة تضم القائمة كلًا من أحمد الجزار، أحمد أبوشعيشع، محمد قنصوة، ومهند أمين فودة.



وأعلنت القائمة برنامجها الانتخابي الذي يرتكز على تشكيل لجنة تشريعية تقوم بصياغة بعض تعديلات القوانين، ويكون لها إبداء ملاحظات مكتوبة بشأن أي قانون يتم نقاشه، وترفعها لمجلس النواب، وبالنسبة للمحور الاقتصادي والخدمي يتم تدشين مبادرة الاكتفاء الذاتي من خلال إقامة معارض فى كل المناسبات والأعياد وإحياء فكرة القرض الحسن.



المستشار طارق شلبي

وواصل المستشار شادي محمد شلبي، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، المرشح على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي القضاة، جوالاته الانتخابية، لعرض برنامجه الانتخابي، حيث قرر خوض السباق بمفرده دون قائمة.





وقال شلبي، في رسالة بعثها للقضاة: «إنه أصغر مرشح لمنصب رئاسة نادي القضاة في تاريخ انتخابات النادي، حيث يبلغ من العمر 46 سنة، حيث جرى العرف والعادة أن يكون من يتولى منصب رئيس النادي من شيوخ القضاة، والغرض من الترشح إيصال رسالة إلى الجميع أنه قد حان الوقت لإعطاء الفرصة للشباب، والجيل الأصغر لقيادة نادي القضاة، وهو توجه عام في الدولة يهدف إلى تمكين الشباب في المناصب القيادية».





وأضاف: إنه يخوض الانتخابات تحت شعار «القضاء سلطة وليس مؤسسة»، موضحًا أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، والمنصوص عليها في الدستور المصري، وهي السلطات: القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، ويقوم البرنامج الانتخابي على التأكيد وتدعيم هيبة السلطة القضائية، والقضاة، وتوفير الدعم المادي في المجالات الصحية، والرعاية الصحية، والاجتماعية لهم ولأسرهم أسوةً بباقي السلطات الأخرى في الدولة والعمل على حل مشاكل جموع شباب القضاة.





وتابع أن أبرز مشاكل جموع القضاة هي: المشاكل السكنية عن طريق إقامة مشاريع إسكانية لشباب القضاة بسعر التكلفة، وبأقساط شهرية منخفضة، وأكبر عدد من سنوات التقسيط لتصل لحوالي 10 سنوات، وحل مشكلة المشاريع الإسكانية القائمة حاليًا والخاصة بالتأخير في موعد تسليمها، والعمل على زيادة الموارد المالية لنادي القضاة عن طريق إقامة مشاريع استثمارية تدر دخلًا كبيرًا للنادي، بالإضافة إلى العمل على إنشاء نظام تأمين صحي للقضاة يسمح لهم بالعلاج في خارج البلاد، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي وتنمية مهارات القضاة عن طريق تنظيم دورات تدريبية للقضاة حتى تتم مواكبة تطور الجريمة في العصر الحالي.





وشدد مجلس إدارة النادي على التزامه بمبادئ العدالة، والنزاهة، والمساواة في التعامل مع كل أعضائه ومع جميع مؤسسات الدولة فلا تمييز بين شخص وآخر أو بين مؤيد ومعارض وأن تكون كل أعماله معلنة لأعضائه وأن تكون كل قراراته تعبيرًا عما يجيش في صدور القضاة بعد المداولة والمكاشفة.وأكد مجلس إدارة نادي القضاة أنه سيلتزم وجميع العاملين بالنادي بالعمل بكل كفاءة والسعي نحو التميز وقياس أداء العمل كل فترة زمنية محددة لبيان مدى تطابقه مع الجدول الزمني ووفقا لمعايير الكفاءة من عدمه وتطوير ما يلزم وفقا لظروف الحال.ووفقا للبرنامج الانتخابي، يلتزم مجلس إدارة نادي القضاة وجميع العاملين بالنادي بإتباع معايير السلوك القويم، واحترام قيم المجتمع والعمل على دعم الثقة العامة في القضاء وإتاحة جميع البيانات الممكنة وفقا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي لكل من يرغب في الحصول عليها من القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك من أجل ترسيخ قيم الشفافية.