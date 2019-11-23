بسبب حرق المصحف.. باكستان تستدعي السفير النرويجي

استدعت الحكومة الباكستانية السبت سفير النرويج للاعراب عن قلقها من قيام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة لها مؤخرًا.



وقال الحساب الرسمي للحكومة الباكستانية على تويتر "تم استدعاء سفير النرويج إلى وزارة الخارجية للتعبير عن القلق العميق من جانب حكومة وشعب باكستان بشأن واقعة تدنيس القرآن الكريم في مدينة كريستيانساند النرويجية".



وتابعت في تغريدة أخرى "تم حث السلطات النرويجية على إحالة المسؤولين عن الواقعة للعدالة لمنع تكرارها في المستقبل".



وأوضحت أنه "جرى توجيه السفير الباكستاني في أوسلو لنقل رسالة احتجاج وقلق عميق من جانب باكستان إلى السلطات النرويجية".



كانت جماعة "أوقفوا أسلمة النرويج" اليمينية المتطرفة أساءت إلى القرأن بعدما حاول رئيسها حرق نسخة منه، مما تسبب في موجة غضب واسعة، ومنعت الشرطة المظاهرة بعد اعلان الجماعة نيتها المسبقة حرق نسخة من القرآن الكريم.



وأثناء حرقه نسخة من القرأن الكريم هاجمت الشرطة ومجموعات مناهضة للعنصرية قائد المجموعة، وتلقى ضربات قوية بسبب هذا التصرف المسيء للإسلام.