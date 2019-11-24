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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين في "كتائب حلوان"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - متهمين
صورة أرشيفية - متهمين
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أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وأثبتت المحكمة ورود كتاب من قطاع الأمن الوطني مساعد وزير الداخلية، الذي تضمن أنه في إطار الاستعدادت الأمنية التي أعدتها المديرية لتأمين العديد من الأحداث والمأموريات الهامة خلال الأيام القادمة وما يتطلبه من تعزيز وتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت الهامة والحيوية لذا يتعذر عرض المتهمين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت الموافقين 19 و 20 و 21 و 23 نوفمبر 2019.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
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