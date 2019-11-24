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حوادث

اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:03 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي - رامى المهدى
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " دواعش سيناء "، الاستماع لمرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.

واستمعت المحكمة، لشهادة ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات في القضية، الذي أكد أن تنظيم أنصار بيت المقدس تغير اسمه إلى "ولاية سيناء" عقب الانضمام لداعش.

وقال ضابط الأمن الوطني، أن تحرياته توصلت لتكليف قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس لعدد من كوادر التنظيم للدعوة لصالح أفكاره المتطرفة، على أن تنظيم أنصار بيت المقدس تم إنشاءه في2013، بواسطة أبو بكر البغدادي، وجرت البيعة له في سيناء من أعضاء التنظيم.

وأشار الشاهد إلى أن التنظيم يتبنى أفكار داعش، ويتراوح عددهم بين 400 لـ 500، وتغير مسماهم لولاية سيناء بعد الانضمام لداعش، وذكر أن أغراضهم هدم الدولة، ومقاومة القوات المسلحة والشرطة، ونشر الفكر التكفيري، الذي يقوم على تكفير الدولة، والأنظمة السياسية القائمة فيها، وتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت العامة وإسقاط الدولة، مختتمًا بأن هدفهم كان الوصول لإعلان إمارة إسلامية.

وأكد الشاهد أنه جرى تكليف عدد من قيادات ولاية سيناء بأن يجندوا عناصر لتشكيل خلايا عنقودية داخل كل محافظة، ولفت إلى ما يسمي بـ"الذئاب المنفردة" وهم من ينفذون عمليات إرهابية دون الرجوع للقيادات، مشيرًا إلى أنه كانوا يرجعون إن أمكن للقيادات في سيناء للحصول على الموافقة على العملية وإن لم يكن ذلك ممكنًا كان التنفيذ يكون على الفور.
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