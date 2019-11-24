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منوعات

طليقة سلطان ماليزيا ترد على ادعاء رفضها تحليل الـ DNA لابنها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
ردت ملكة جمال روسية طليقة سلطان ماليزيا السابق محمد الخامس على مزاعم بأنها رفضت إجراء اختبار الحمض النووي بعد ولادة ابنها مباشرة أثناء زواجها من الملك الماليزي .

وعلى صعيد آخر أصرت مصادر بقصر السلطان الماليزي على أن ملكة جمال روسيا أوكسانا فوفودينا ، 27 عامًا ، رفضت طلب السلطان لإثبات أن الطفل هو ابنه مرتين ، ونتيجة لذلك استجوب محاميه علانية الأبوة الملكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، مع بلوغ ابن ملكة جمال روسيا السابقة شهره السادس، نشرت بريدًا إلكترونيًا مؤثرًا أرسلته إلى السلطان محمد الخامس البالغ من العمر 50 عامًا بعد أيام قليلة من ولادة الطفل المسمى بـ "إسماعيل ليون " عبر موسكو في شهر مايو الماضي.

وتكشف الرسالة التي تعرضها الصحيفة بشكل حصري، ما الذي قالته ملكة جمال روسيا إلى طليقها سلطان ماليزيا.

وقالت أوكسانا عبر الرسالة "سأرسل لك بعض الصور وأتمنى ألا تحتاج إلى إجراء اختبار الحمض النووي ، لأن إسماعيل هو نسخة منك،"لكن إذا كنت لا تزال تشك ، فيمكنك إجراء الاختبار ، لا مانع".

أدعى المقربون من سلطان ماليزيا السابق الذي تنازل عن عرشه في يناير بعد تسرب تفاصيل زواجه السري من أوكسانا أنها رفضت مرتين اختبار الحمض النووي.

ووصف المقربين من السلطان أن رفض ملكة جمال روسيا لإجراء اختبار الحمض النووي كان ام مشبوه يثير الشكوك

ومع ذلك ، فإن رسالة طليقة محمد الخامس التي أرسلتها لزوجها السابق عندما كان طفلها عمره أسبوع واحد في أواخر مايو تشير بقوة إلى أنها مستعدة لإجراء اختبار الحمض النووي ، على الرغم من أنها تعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى ذلك.
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