بنك الاستثمار الأوروبي: التكنولوجيا أبرز الأولويات لدعم الصناعة الإفريقية

أكد داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن هناك توازنًا بين عملية التصنيع والعمل الجماعي في إفريقيا، غير أنه بحاجة إلى زيادة إدخال التكنولوجيا والعمالة المدربة ورفع مشاركة القطاع الخاص في الصناعة.



أوضح في تصريحات له، أنه ينبغي العمل علي دعم التعاون بين الحكومات والمجتمع في إفريقيا لتطوير الصناعات ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن أيضًا على المستوى الدولي.



أضاف أن ذلك يتطلب الأخذ في الاعتبار أن يكون دخل العامل الواحد في هذه المجال 200 دولار أمريكي، وتكون هذه بداية جيدة للاستثمار في العمَّال.



وذكر أنه يمكن لمصر أن تتعاون بشكل أكبر من الدول الإفريقية، وتعقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع المنظمات الإفريقية والدولية، لإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لا سيما في مجالي الاستثمار والتصنيع.



