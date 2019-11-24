ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي: التكنولوجيا أبرز الأولويات لدعم الصناعة الإفريقية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:05 ص
خلال مؤتمر إفريقيا
خلال مؤتمر إفريقيا 2019
Advertisements
محمد يحيي و علياء فوزي
أكد داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن هناك توازنًا بين عملية التصنيع والعمل الجماعي في إفريقيا، غير أنه بحاجة إلى زيادة إدخال التكنولوجيا والعمالة المدربة ورفع مشاركة القطاع الخاص في الصناعة.

أوضح في تصريحات له، أنه ينبغي العمل علي دعم التعاون بين الحكومات والمجتمع في إفريقيا لتطوير الصناعات ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن أيضًا على المستوى الدولي.

أضاف أن ذلك يتطلب الأخذ في الاعتبار أن يكون دخل العامل الواحد في هذه المجال 200 دولار أمريكي، وتكون هذه بداية جيدة للاستثمار في العمَّال.

وذكر أنه يمكن لمصر أن تتعاون بشكل أكبر من الدول الإفريقية، وتعقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع المنظمات الإفريقية والدولية، لإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لا سيما في مجالي الاستثمار والتصنيع.

Advertisements

ترشيحاتنا

أول فرحة تدخل بيتنا .. شوقي غريب يبكي لاستشهاد ابن شقيقته .. فيديو

شوقي غريب يكشف كواليس سرقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فيديو

طليقة سلطان ماليزيا ترد على ادعاء رفضها تحليل الـ DNA لابنها

خد مفتاح قلبى ومات.. سمية الألفي باكية: ندمت على طلاقى من فاروق الفيشاوي

فى عيد ميلاد هند صبرى .. ليلى علوى وإلهام شاهين ترقصان على أنغام "يوم تلات".. فيديو

شاهد ماذا وجد الأطباء داخل دماغ رجل بعد أكل كمية كبيرة من لحم الخنزير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. زوجة أحمد السقا تتألق على إنستجرام

شاهد ماذا وجد الأطباء داخل دماغ رجل بعد أكل كمية كبيرة من لحم الخنزير

هز الرأس لإخراج المياه من الأذن يسبب تلف الدماغ .. والحل بسيط