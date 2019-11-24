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حوادث

نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى:-
ففى مجال ضبط مخالفات الإنتاج الزراعى تم ضبط (12) قضية بواقع (11 مصنع "أعلاف، منظفات، أسمدة" مخالفين وغير مرخصين، ومخزن زيت طعام بالقليوبية والبحيرة "مخالف وغير مرخص") بإجمالى مضبوطات بلغت (80,5 طن مواد خام من مخلفات المصانع منتهية الصلاحية وأعلاف حيوانية- 21 طن زيوت طعام وسمن صناعى- 25 طن منظفات صناعية" وجميعها مغشوشة ومقلدة- 828,45 طن أسمدة ومبيدات زراعية ومواد خام منتهية الصلاحية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة) مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وغير مصرح بإنتاجها - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

و فى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (21) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، و ضبط (2) قرية سياحية بنطاق محافظة البحيرة لعرض الطيور والحيوانات بدون ترخيص، و ضبط (4) منشآت بنطاق محافظة القاهرة مخالفة للإشتراطات البيئية.

و فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (28) قضية بمخالفة (شروط الترخيص– عدم توافر أدوات الإطفاء- إنتهاء التراخيص الملاحية- عدم إكتمال الطاقم الملاحى - القيادة بدون رخصة) بالمخالفة لقانون الملاحة.

و فى مجال الثروة السمكية تم ضبط (47) قضية "صيد مخالف- صياد بدون بطاقة صيد - جوابى صيد مخالفة" بالمخالفة لقانون الصيد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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