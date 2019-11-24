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بين الناس

عجوز تناشد أصحاب القلوب الرحيمة سداد الإيجار المتراكم عليها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ضاقت عليها الحياة وتبلغ من العمر 64 عامًا، تقطن في ١١ حارة الجزار بمنطقة داير الناحية التابعة لحى الدقى بالجيزة، لا تمتلك من حطام الدنيا شيئا، لا معاش أو دخل شهري، توفى زوجها ولم يترك لها شيئا سوى 5 أولاد، تركوها ولا يعلمون عنها شيئا، تعانى من مرض في القلب.

حاولت أن تتواصل مع أولادها ولكن دون جدوى، الهموم تراكمت على السيدة الستينية، حتى أصبحت تبحث عن علاج، متابعة عند الطبيب، كما أنها معرضة للطرد من الغرفة التى تسكن فيها بالإيجار لعدم سداد ما عليها، كل ما تأمل فيه في الحياة هو دخل شهرى تعيش به ما تبقى من حياتها، وتشترى منه الأدوية، وتسدد ما تراكم عليها من إيجار لـصاحب العقار.

للتواصل مع الحالة ٠١٠٩٠٠٥٥٩٧٠

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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