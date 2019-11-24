ضرب مبرح .. لحظة تعدي شاب على عامل من ذوي الاحتياجات في الدقهلية.. فيديو

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو، يظهر تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب على الرأس بقسوة من قبل شخصين.



تبين أن الشاب يدعى "عادل " متزوج ، من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعمل فراش بمدرسة ميت الكرماء الإعدادية التابعة لإدارة طلخا ضمن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد محمد على أحد أبناء القرية أن الشاب تعرض لسوء معاملة والتنمر داخل المدرسة وخارجها بدافع الاستهزاء منه.



وأوضح على محمود أحد الجيران أن الفيديو تم تصويره بمقهى بقرية ميت الكرماء، وتعرض للضرب على الرأس والوجه، مطالبا بضبط الشابين المعتدين بالضرب على العامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.