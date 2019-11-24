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أحمد موسى عن جولته فى السجن: النزلاء ينامون على سراير والأكل مجاني وبمقابل.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تنظيم زيارة إلى سجن برج العرب يوم الأربعاء الماضي لعدد من الإعلاميين وعدد من نواب مجلس النواب ومراسلين أجانب وصحفيين.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نوعين من الأكل يتم تقديمهم للسجناء الأول مجاني وأخر مقابل مادي يدفعها النزيل ويتم حجزها قبلها بيوم.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن أي نزيل يستطيع أن يطلب ما يريد من أكل مقابل أن يدفع مبلغ مالي نظيره وهو ما يستطيع أن يطلبه قيادات الإخوان مثل حسن مالك وخيرت الشاطر وغيرهم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن السجناء في السجن ينامون على سراير وبه سراير بثلاثة أدوار وهي موجودة في جميع السجناء قائلا : «محدش بينام على الأرض زي ما الإخوان بتروج وقنواتهم الإرهابية».
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