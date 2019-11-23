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ثقافة

طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
زار طلبة ماجستير ادارة المتاحف بكلية سياحة وفنادق جامعة حلوان، اليوم السبت، متحف النسيج في شارع المعز تحت اشراف د.مارى ميثاك أستاذ السياحة والفندقة بجامعة حلوان.

وحرص د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف علي استقبالهم والترحيب بهم، وكان الهدف من الزيارة العملية دراسة هوية متحف النسيج، وكيفية العرض المتحفى والتنسيق العام واختيار القطع الاثرية.

كذلك كيفية عرضها فى ظروف ملائمة واستخدام الاضاءة والارشادات الداخلية، وابدى الدارسون ملاحظاتهم، ومن المقرر أن يعملوا على عمل تصميم وحلول وتطويرات من شانها الترويج للمتحف.

كما قاموا بزيارة معرض اطفال المجد المؤقت وابدوا اعاجبهم بالفكرة والتنفيذ، وقاموا بزيارة المكتبة وشراء العديد من الكتب والمجلدات الاثرية والثقافية.

ويهدف برنامج الماجستير لإكساب الطلاب الملتحقين بالبرنامج بالمهارات والمعارف والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافي والمتاحف بمختلف أنواعها،ويؤهل الخريجين للعمل في المتاحف بجميع أنواعها ومستوياتها، ومن خلال المواد الدراسية المرتبطة بإدارة المتاحف والمجموعات المتحفية، وأخرى مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وخدمات للزائرين.
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
طلبة ماجستير المتاحف يستكشفون تاريخ النسيج في شارع المعز.. صور
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