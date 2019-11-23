مفاجأة .. كوبري في ألمانيا باسم محافظة المنيا للربط بين أحياء مهمة

قال اللواء قاسم حسن محافظ المنيا، إن اليوم كان افتتاح تمثال رمز الصداقة والتعاون الذي يؤكد التعاون الوثيق بين محافظة المنيا ومدينة هيلدسهايم الألمانية في كافة المجالات، موضحا أن هذه الصداقة مستديمة منذ 40 عاما بناء علي توقيع اتفاقية بين المدينتين .

وقال "حسن " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90دقيقة " المذاع علي قناه المحور،: "اليوم افتتحنا رمز الصداقة بحضور وفد ألماني"، موضحا أن الوفد متواجد من يوم 19 نوفمبر وسيظل موجود حتى يوم 24 نوفمبر وسيقوم فى هذا الوقت بزياره المعالم السياحية في المدينة وتفقد الأعمال في المعهد الآتوني .



وأوضح "حسن " أنه سبق له السفر برئاسة وفد من المحافظة في شهر يوليو الماضى بدعوة من الدكتور انجلو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية وخلال الزيارة تم افتتاح كوبرى بأسم المنيا يربط بين الأحياء الهامة في ألمانيا وهذا الأمر يؤكد على التواصل والعلاقات بين مدينة المنيا والمدينة الألمانية .



وتابع "حسن" أن الوفد قد تفقد بعض الشوارع في مدينة المنيا وبعض المناطق الأثرية في المنيا.