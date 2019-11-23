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أخبار البلد

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب سبائك فضية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولة تهريب عدد من السبائك الفضية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من السعودية، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 12 سبيكة فضية بإجمالي 12 كيلو جراما.

وأضاف أن قيمة المضبوطات بلغت 180 ألف جنيه، مشيرا إلى أن محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.
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