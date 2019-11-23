قرار رسمي.. منع إعلامي سعودى من الظهور في التليفزيون

أصدر اتحاد الإعلام الرياضي السعودي قرارا بوقف الإعلامي علي كميخ عن الظهور الإعلامي في قناة 24 الرياضية.



وقال علي كميخ، بعد ايقافه: "‏للأسف الشديد تم إبلاغي بالإيقاف من الظهور الفضائي ‫بقناة 24‬ الرياضية، وأنا أقول شكرًا لزملائي بالقناة إدارة وزملاء.. شكرًا لكم وما قصرتوا وبيض الله وجهكم وما لقيت منكم إلا كل خير".



وأضاف كميخ: «أشكر إخواني بإدارة قناة 24 الرياضية‬ على كل ما قدموه لي من دعم ومساندة وفرصة عمل، لكن ما دام الإيقاف من الجهة الإعلامية المختصة "اتحاد الإعلام".



واختتم الإعلامي السعودي علي كميخ في ختام تصريحاته "فنحن نتقبل الأمر ونحن تحت الأمر ولسنا فوق الأمر».