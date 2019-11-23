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توك شو

شقيقة محمد رمضان تكشف تفاصيل عن الأخ الثالث لهما

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:28 م
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
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توك شو
قالت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، إن شقيقها محمد رمضان هو المصدر للطاقة الإيجابية، والجميع من أفراد أسرته يحبه منذ الصغر.

وأضافت، شقيقة النجم محمد رمضان، خلال حواره ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن لديها شقيقا أكبر من محمد وهو محمود رمضان، مؤكدة أن محمود هو فيلسوف البيت وحكيم الأسرة.

وأشارت، شقيقة النجم محمد رمضان، إلى أن محمد رمضان لديه هدفا، وسعي من اجله وحصل على ما يريد.

وأوضحت شقيقة النجم محمد رمضان ، أن محمد رمضان كان يغني لهم الاغانى قبل عرضها للجمهور للحصول على رأيهم، وكشفت أن رمضان كان يذهب بهم لجامعة الدول.

وأكدت شقيقة النجم محمد رمضان، أن والدهم ووالدتهم هما السر فى نجاحهم وأنهم وقفوا بجوارهم من أجل الوصول لما هم فيه حاليًا.
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