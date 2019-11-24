إنشاء علامة تجارية لتمور الوادي الجديد

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد, إجتماعا مع أعضاء المجلس الإستشاري للتمور، حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الأول وما تم زراعته بمبادرة زراعة ٢.٥ مليون نخلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وصرح الزملوط أنه تم الإتفاق على إنشاء وحدة معلومات للنخيل بكل إدارة زراعية بالمحافظة ودراسة تدريب المتميزين من خريجي كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد من خلال التعاون مع جمعية تنمية الصادرات البستانية HEIA.



وتم مناقشة مقترحات الخريطة الصنفية في الزراعات الجديدة ومصادر الفسائل وشروط الاستيراد والمعوقات التي تواجهها والعمل علي حلها .



وأكد المحافظ أنه سيتم التوسع في إنشاء معامل زراعة الأنسجة بالمحافظة ودراسة إنشاء علامة تجارية لتمور المحافظة بالتعاون مع وزارة الصناعة.



يأتي ذلك من أجل استحداث أصناف جديدة من فسائل النخيل وتحسين جودة الانتاج بما ينافس الاسواق الخارجية ويجعل تمور الوادي الجديد في الصدارة دائمًا.



