نائب ترامب في زيارة مفاجئة للعراق.. قلق من النفوذ الإيراني في بغداد.. والرئيس العراقي: لم أكن على علم بمجيئه

- مايك بنس يجري زيارة مفاجئة للعراق دون لقاء أي مسؤول رسمي

- نائب الرئيس الامريكي يحذر من تنامي النفوذ الايراني

- القوات الامريكية باقية في سوريا والعراق



في زيارة مفاجأة إلى العراق، أعرب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عن قلقه من نفوذ إيران في العراق، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد أنه "يعمل على تجنب العنف مع المتظاهرين".



وفي كلمة خلال الزيارة، أكد بنس أن القوات الامريكية باقية في سوريا والعراق لتعزيز الشراكة مع الحلفاء.



وأثناء زيارته قاعدة عين الأسد في الأنبار، أوضح بنس أن أمريكا تخلصت من زعيم تنظيم داعش الارهابي من دون وقوع أية ضحية أمريكية، مشيرا إلأى أن قوات بلاده "ستبقى تعمل حتى هزيمة داعش نهائيا".



والتقى بنس، السبت، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل وأجرى اتصالا هاتفيا مع عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، حيث أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن زيارة بنس للبلاد متفق عليها.



فيما قال مسؤولون عراقيون لوكالة "فرانس برس" ان مايك بنس، الذي يتفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، لن يلتقي أيًا من القادة السياسيين العراقيين.



بينما أكد مسؤولان عراقيان أن بنس الذي وصل السبت في زيارة غير معلنة مسبقًا، تأتي في ظل حركة احتجاجية واسعة ضد السلطة السياسية في العراق، تواصل هاتفيًا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



وقال أحد المسؤولين "لن يكون ثمة اجتماع بين المسؤولين طالما أنهما تواصلا هاتفيا".



من جانبه، قال وليم وردا المتحدث باسم الحكومة العراقية " الزيارة هدفها تبادل وجهات النظر بين الطرفين، خاصة بشأن الوضع الراهن في العراق، كما تتناول قضايا الإرهاب والأمن في المنطقة".



وأضاف "هي ليست مسألة تدخل خارجي، بل إن العراق لديه اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضايا كثيرة، وتأتي الزيارة في إطار هذه الاتفاقية".



كما أشار المسؤول العراقي إلى أن الحكومة ليست متشبثة بالسلطة، وستوافق على اختيار الكتل السياسية لمن يحفظ أمن البلاد ولا يقود البلاد لحالة فوضى، وتابع "الحكومة ترحب بالاجتماعات للأحزاب السياسية لإيجاد مخرج وطني من أجل استقرار البلاد وعودة المتظاهرين لبيوتهم وعودة الحياة الطبيعية".



في المقابل، أكد مكتب الرئيس العراقي برهم صالح أنه لم يكن مطلعا بشكل مسبق على الزيارة، وأنه ليس مقررًا عقد اجتماع بين الطرفين.



وتعد تلك الزيارة هي الأولى التي يجريها بنس إلى العراق، ما أثار جدلا لعدم اجتماعه بأي مسؤول عراقي، خاصة مع تزامنها مع احتجاجات واسعة تجتاح العراق منذ شهرين تقريبا، حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط النظام احتجاجا على الفساد وتردي الاوضاع الاقتصادية.



وفي وقت ساق، دعا حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية، وقال في مقابلة مع قناة العربية "أدعو إيران لإعادة النظر تجاه سياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه، مضيفا "على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية".



وقتل عشرات المتظاهرين خلال احتجاجات اندلعت في العراق ضد الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة، حيث امتدت التظاهرات من العاصمة بغداد إلى مختلف المدن.



ولم تنجح خطط الحكومة ووعودها في تهدئة المحتجين، حيث يواصل العراقيون احتجاجاتهم رغم القمع الامني المتزايد.