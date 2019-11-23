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فن

الفيلم المقدوني الإله موجود واسمها بترونيا يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:42 م
الفيلم المقدوني الإله
الفيلم المقدوني الإله موجود واسمها بترونيا
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أحمد إبراهيم
اقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حفل توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وذلك قبل عرض الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وفاز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية الفيلم المقدوني "الإله موجود واسمها بترونيا"، إخراج تيونا ستروجر ميتيفسكا.

المبادرة التي انطلقت لأول مرة خلال الدورة 41، تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion).

شهد الحفل حضور "محمد حفظي رئيس المهرجان، الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، الفنانة بشرى، الفنانة كندة علوش، الفنانة لبلبة، الفنانة عزة بلبع، الفنانة نسرين أمين، الناقد طارق الشناوي".

كان قد أعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التي رشحها للجوائز 42 ناقدًا من 13 دولة، من بين 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، ومن المقرر أن يعرض اثنين منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما:

الإسباني "بونويل في متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، والمقدوني "الإله موجود واسمها بترونيا"، إخراج تيونا ستروجر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.
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