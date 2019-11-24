أعداء متحدي الإعاقة .. عمل 6 سنوات ورفضوا تعيينه كمحاضر بسبب فقده البصر

قال "إسلام سعيد"، إنه عمل لإحدى الشركات الأجنبية لـ6 سنوات في مجال التسويق، وقد تقدم بشكل كبير في مجاله، وترقى لقسم الجودة خلال سنوات عمله.



ونوه "إسلام سعيد"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "مساء دي ام سي" مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع علي قناة "دي ام سي مصر"، إلي أنه رغب في الترقي لتدريب الموظفين الجدد، وقد حصل عليها بشكل شرفي فقط دون العمل الفعلي في ذلك مجال التدريب.



وأشار إلى أنهم رفضوا عمله في التدريب نظرا لكونه فاقد البصر، لافتا إلي أن تلك اللحظة كانت نقطة النهاية لعمله الذي دام لـ6 سنوات في تلك الشركة.



وتابع أن الشركة رغم كونها أجنبية ويعمل معايير وقوانين منظمة رفضوا عمله كمحاضر ومدرب للموظفين الجديد بسبب إعاقته.



وأكد أنه عمل لـ6 سنوات في ذلك المجال دون وصوله لهدفه الحقيقي الذي يبغاه.