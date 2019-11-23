وزير الثقافة : دورة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام تعكس دعم الوطن واهتمامه بفن السينما

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وبصحبتها المنتج والسيناريست محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى معرض القاهرة .. احبك المصاحب لفعاليات الدورة ٤١ من المهرجان وتفقدت ركن سينما الواقع الافتراضى ، كما شهدت فيلما وثائقيا بعنوان رزق السينما عن مشوار الراحل يوسف شريف رزق الله المدير الفنى السابق للمهرجان وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والسيدة ميرفت الابيارى ارملة الراحل ونجليه كريم واحمد وعدد من تلاميذه الفنانين والسينمائيين .



قالت عبد الدايم ان دورة المهرجان هذا العام تعكس دعم الوطن لفن السينما باعتباره ذاكرة الامة ، مؤكدة الاهتمام بسينما المرأة ، واشادت بالتطور الذى تشهده الفعاليات من عام لاخر على جميع المستويات ، مشيدة بمحتواه الفنى والأفلام المشاركة .



من جانبه قال حفظى إن مهرجان القاهرة السينمائى وقع بروتوكولا مع المهرجانات السينمائية العالمية تنص على ان تمثل المرأة فى ادارتها بنسبة النصف بحلول عام ٢٠٢٠ مؤكدا ان القاهرة السينمائى يطبق فعليا هذه النسبة.

واشار الى استمرار اسم يوسف شريف رزق الله كمديرا فنيا لدورة هذا العام تكريما له ولجهوده فى اثراء المهرجان وتقديرا لمشواره الطويل به .



يشار ان معرض القاهرة .. احبك تم تصميمه بديكورات تمثل القاهرة الخديوية بطابعها المعمارى المميز وبعض معالمها الشهيرة التى تمت معالجتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة منها مجسم هولوجرام لطلعت حرب ، الاوبرا الخديوية وسينمات مترو ، ميامى وراديو وغيرها من المبانى العريقة الى جانب مجموعة من الصور الفوتوغرافية وافيشات الافلام التى تروى تاريخ وجذور السينما فى مصر ، اما سينما الواقع الافتراضى تضم عروضا ل ٢٠ فيلما من دول مختلفة وتتنوع بين الوثائقية والروائية ، وفيلم رزق السينما تضمن مشاهد مسجلة للراحل يوسف شريف رزق الله واستعرض لمشواره مع فن السينما وشهادات عنه رواها كوكبة من المشاهير ممن عاصروه وعملوا معه .