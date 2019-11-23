اخبار الرياضة.. سرقة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويج مصر.. اتحاد الكرة يحسم اختيار 3 لاعبين في أولمبياد طوكيو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:



بعد تتويج مصر.. كيف تمت سرقة كأس الأمم الأفريقية | تفاصيل



- توج منتخب مصر لكرة القدم تحت 23 سنة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ، وتأهل الفراعنة الى أولمبياد طوكيو 2020 التي سيشارك خلالها العديد من الدول الأهم في عالم كرة القدم.



اتحاد الكرة يحسم ملف اختيار 3 لاعبين كبار في أولمبياد طوكيو 2020



- منح اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الضوء الأخضر لـ شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي بشأن الإستعانة بـ 3 لاعبين من الكبار من عدمه من أجل المشاركة ضمن صفوف أولمبي الفراعنة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.



بعد الإنجاز الأفريقي .. اتحاد الكرة يدرس قرارًا جديدًا بخصوص شوقي غريب



- اتفق أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تعديل عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بعد انتهائها عقب الفوز على كوت ديفوار 2-1.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول و مانشستر سيتي



- حقق مانشستر سيتي، فوزا ثمينا على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



محمد صلاح فى آخر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي