برلماني يطالب بتقديم تسهيلات للشركات الخدمية الصغيرة والمتوسطة

طالب النائب عمرو الأشقر، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة دراسة الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع الجوانب حتى يتم تقسيم تلك الشركات إلى جزئين منهم من يستحق المساندة والآخر لا يستحقها.



وأكد النائب عمرو الأشقر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أبرز الشركات التي لا تستحق المساندة هي الشركات التي تهدف إلى الربح فقط، أما بالنسبة للشركات الأخرى التي تتميز بالنشاط الخدمي مما ينتج عنها فائدة تصب في مصلحة المجتمع لابد أن تقوم الدولة بتقديم المساندة اللازمة لها.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى ضرورة تقديم التسهيلات المناسبة للشركات الخدمية من تخفيض في أسعار فواتير الكهرباء والمياه والضرائب وغيرها من التسهيلات التي تمكنها من استكمال العمل على أكمل وجه.



ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتطوير برنامج الفاعل الاقتصادي بحيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»؛ بما يُسهم فى مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.



أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه يجرى حاليًا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء»، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التى يبلغ عددها ٧٥ شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.