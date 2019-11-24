الفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة نواة لريادة الأعمال والابتكار

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة نواة لريادة الأعمال والابتكار.



فازت محافظة الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمشروع الماسورة السحرية للطالب خالد على والطالب مصطفى محمد. مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية تحت إشراف كريم طه.



تقدم محمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم وأشرف عبد الرحيم مدير عام التعليم الفنى وايمان شعبان مديرة وحدة تيسير الإنتقال لسوق العمل بالمديرية بالتهنئة للطلاب وفريق العمل.



قرر وكيل تعليم الفيوم تكريم الطلاب الفائزين والمشرف على الطلاب ومنحهم شهادات تقدير.