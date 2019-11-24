خاصية QR تطرق أبواب المراكز التكنولوجية في القليوبية.. المحافظ: توفير آلية الاستعلام عن الطلبات المقدمة من الموبايل.. تسهل عملية تبادل المكاتبات إلكترونيا وتوفر الوقت والجهد على المواطن

تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية

تعزيز الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن

تعطي لمتخذي القرار الحصول على المعلومة القيمة والقدرة على التخطيط

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اجتماعا لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء محمد عزي المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بها ومديري الشؤون الهندسية.وأشار المحافظ الى ضرورة متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تقديم خدمات المواطنين بالمحليات، لافتا إلى عرض المستجدات والإضافات الحديثة على منظومة خدمات المواطنين بالمحليات والتي يأتي من أهمها توفير آلية الاستعلام عن إجراءات الطلبات المقدمة باستخدام خاصية QR الموجودة على نموذج استلام الخدمة.وأكد على توفير آلية الاستعلام والتحقق من صحة تراخيص البناء الصادرة باستخدام خاصية QR كتطبيق من خلال جهاز الموبايل، ومنظومة الصادر والوارد التي جرى تطويرها إلكترونيا للربط بين الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، مما يسهل عملية تبادل المكاتبات إلكترونيا ويوفر مزيدًا من الوقت والجهد على المواطن والمسؤول في ذات الوقت.كما أكد المحافظ على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية كما أنها ستعطي لمتخذي القرار الحصول على المعلومة القيمة والدقيقة في التوقيت المناسب والقدرة على التخطيط المستقبلي بناء على قاعدة البيانات المتوفرة مما سيساعد بدوره على تعزيز الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن.من جانبه قال اللواء محمد عزي إن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.وأوضح أن تطبيق نظام الشباك الواحد يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها وكذلك ميكنة الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل (QR) كما انه بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية وإنما ينتقل الموظف إليه ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت.