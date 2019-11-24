البطيخي: البرلمان على أتم استعداد لوضع تشريعات تساند أصحاب الشركات الصغيرة

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المكونات الأساسية للإقتصاد القومي للبلاد فمن الضروري أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في كيفية تقديم المساندة الكاملة لهم.



وأضاف "البطيخي" لـ"صدى البلد"، أن البرلمان علي أتم الاستعداد لوضع تشريعات أو تعديل قوانين خاصة بتقديم المساندة الكاملة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغر وغيرها من أجل فتح أسواق جديدة تصب في مصلحة المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى عن طريق توفير فرص عمل مما تقلل من نسبة البطالة في المجتمع.



وتابع النائب:" الحكومة عليها دور كبير في الضروري في بتقديم كل الدعم والمساندة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات الكاملة لهم مثل تسهيلات الضرائب أو في التأمينات.



ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتطوير برنامج الفاعل الاقتصادي بحيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»؛ بما يُسهم فى مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.



أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه يجرى حاليًا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء»، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التى يبلغ عددها ٧٥ شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.