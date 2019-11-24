أخبار البرلمان .. عبد العال: الانتخابات البرلمانية المقبلة نوفمبر 2020.. وهذا موعد انتهاء مدة المجلس الحالي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة السبت 23 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضى، أن الفصل التشريعى الحالى ينتهى بنهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١، وهى تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، مشيرًا إلى أن الانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بستين يوما آى فى نوفمبر 2020 بأمر الدستور.أصدر مجلس النواب، قانون المعاشات الجديد، بنهاية دور الانعقاد الرابع، يوليو الماضي، قبل أن يصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهاية شهر أغسطس، لتتبقى مرحلة واحدة أمام العمل بالقانون رسميًا، وهي إصدار اللائحة التنفيذية.أعلنت النائب إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن وجود ضحايا لبيزنيس الولادة القيصرية.أكد فوزي فتي عضو مجلس النواب، أن ما جرى خلال الفترة الماضية من توقيع اتفاقيات بين مصر وشركة مرسيدس وشركة بي ام دبليو وما ستشهده البلاد من أنشاء مصانع لهم خلال الفترة المقبلة في منطقة شرق السويس، له دلالة واضحة أن بشرى قادمة بشأن تراجع اسعار السيارات في مصر.طالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، وزارة الصحة، بضرورة إصدار قرار يحد من الولادة القيصرية، لما لها من أضرارها الكبيرة على السيدات، فضلًا عن تحولها لـ بيزنس، واستغلال الأطباء لها رغبة في الحصول على أموال أكثر.شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى نشاطا مكثفا فى الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر.ويستعرض "صدى البلد" تقريرًا بأهم أنشطة البرلمان خلال الأسبوع الماضى..فوض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، برئاسة على عبد العال، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى، والموجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.