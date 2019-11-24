البحث العلمي تعقد الاجتماع الأول لتنفيذ الدراسة الطولية للشيخوخة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة ميونيخ للتقنية (مكتب القاهرة) عن انعقاد الاجتماع الاول الخاص بتنفيذ الدراسة الطولية للشيخوخة في الشرق الأوسط.



يحاضر في الاجتماع البروفيسور أكسل شيوبان (مدير مركز ميونيخ للشيخوخة) ومنسق دراسة الاتحاد الأوروبي للشيخوخة وذلك لعرض أهمية المبادرة المقترحة المبنية علي مخرجات واحد من مشروعات برنامج جسور التنمية.



ويعد برنامج جسور التنمية أحد برامج الأكاديمية لربط العلماء المصريين بالخارج بالباحثين داخل مصر ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ في تمام الساعة التاسعة صباحا بالقاعة الكبري بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



ويعُقد الاجتماع تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويفتتح الجلسات الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور ممثل عن وزيرة الصحة، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلي جانب ممثلين للجامعات المصرية والهيئات المانحة.



ويمثل هذا اليوم الاول في سلسلة من اللقاءات للتحضير لبدء الدراسة في مصر. وسوف يسهم تنظيم الأكاديمية لليوم في إبراز الاهتمام الرسمي بمثل هذه المبادرات البحثية.