محمد مصيلحي: نسعى للوصول لمرحلة متقدمة بالبطولة العربية.. وهناك "حظر تجول" على اللاعبين



أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام المحرق البحريني بالفوز 2-0.



وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طلعت يوسف مركز بشكل غير طبيعي وهناك حظر تجول على اللاعبين، كما تلقينا استقبالا محترما في البحرين وقمنا بمعسكر على مستوى عالي لمدة 6 أيام".



وأكمل: "لدينا طموح كبير أن نوصل لمرحلة متقدمة بالبطولة خاصة مع خروج طرفي نهائي أبطال إفريقيا الترجي والوداد اليوم".



وكان مصيلحي،قد اكد أنه يحاول التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي منذ الانتقالات الصيفية الماضية.



وأضاف: "أحاول التعاقد مع عمار حمدي منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وبالمستوى الذي ظهر به في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما من المستحيل أن يتركه الأهلي، أتمنى أن يتواجد معنا خاصة أن فرصته بالمشاركة مع الأحمر ضعيفة".



وأردف: "عمار اشترط أن يلعب مع الأندية التي شارك معها من قبل، والجماهير رأت امكانياته عندما كان يشارك معنا".