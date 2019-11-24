ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد مصيلحي: نسعى للوصول لمرحلة متقدمة بالبطولة العربية.. وهناك "حظر تجول" على اللاعبين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:35 ص
جانب من لقاء المحرق
جانب من لقاء المحرق البحريني والاتحاد السكندري
Advertisements
حسن العمدة

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام المحرق البحريني بالفوز 2-0.

وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طلعت يوسف مركز بشكل غير طبيعي وهناك حظر تجول على اللاعبين، كما تلقينا استقبالا محترما في البحرين وقمنا بمعسكر على مستوى عالي لمدة 6 أيام".

وأكمل: "لدينا طموح كبير أن نوصل لمرحلة متقدمة بالبطولة خاصة مع خروج طرفي نهائي أبطال إفريقيا الترجي والوداد اليوم".

وكان مصيلحي،قد اكد أنه يحاول التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف: "أحاول التعاقد مع عمار حمدي منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وبالمستوى الذي ظهر به في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما من المستحيل أن يتركه الأهلي، أتمنى أن يتواجد معنا خاصة أن فرصته بالمشاركة مع الأحمر ضعيفة".

وأردف: "عمار اشترط أن يلعب مع الأندية التي شارك معها من قبل، والجماهير رأت امكانياته عندما كان يشارك معنا".
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابات متتالية.. الرباط الصليبي حليف الأندية المصرية.. والسبب لايزال غامضا.. تفاصيل

بالصور.. التدريب الأول لـ الاتحاد السكندري في البحرين

محمد مصيلحي: الاتحاد يتمسك بضم عمار حمدي من الأهلي

ترشيحاتنا

كريم نيدفيد: الزمن أثبت أن حسام البدري كان على حق

ارتفاع ضحايا حريق عزبة المواسير إلى ٩ متوفين

اخبار الفن .. ترحيل وائل جسار من المكسيك.. رقصة ليلى علوى وإلهام شاهين.. ظهور غير متوقع لـ رانيا يوسف

بـ شبشب فرو وتيشرت مقطع.. دوللى شاهين فى إطلالة جديدة من داخل منزلها.. شاهد

تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة لجماهير الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

كيفية التقرب إلى الله.. 3 أمور تحقق لك السعادة الحقيقة وتبعد عنك الشقاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المرآة .. إيمان العاصي تتألق بالأبيض

ليس المرحاض .. دراسة تثبت المكان الأكثر قذارة في الحمام

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور