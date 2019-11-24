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فن

حمادة هلال يتألق في أضخم حفلات بورسعيد .. صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
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محمد صبحى
أحيا حمادة هلال واحدة من أضخم حفلات بورسعيد من حيث الحضور الجماهيري غير المسبوق من مختلف أبناء محافظات الجمهورية وتجهيزات اللايف التي أضفت المزيد من أجواء الابهار العالمية.

الحفل هو الأول لحمادة هلال داخل " بورتو سعيد"، وبدأ فقرته بأغنية "والله وعملوها الرجالة" ليحتفل مع الجمهور بفوز المنتخب الاولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد تغلبه على منتخب الكوت ديفوار بهدفين مقابل هدف والتي أشعلت حماس وهتافات الجمهور بمجرد صعوده على خشبة المسرح.

كما قدم حمادة هلال وصلة غنائية طربية رومانسية أضفت أجواء البهجة ووصلات الغناء والرقص طوال الحفل الذي تخلله صعود طفل يحمل "مايك " لعبة قدمه لحمادة، واخذ منه المايك الحقيقي وشاركه تقديم اغنية "اشرب شاي" وسط المزيد من أجواء الإثارة.

على جانب آخر انتهى حمادة هلال من تصوير أغنية " oh lala" كلمات طارق صبري ولحن تيتو وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.

يذكر أن حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال ، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.
حمادة هلال يتألق في أضخم حفلات بورسعيد .. صور
حمادة هلال يتألق في أضخم حفلات بورسعيد .. صور
حمادة هلال يتألق في أضخم حفلات بورسعيد .. صور
حمادة هلال يتألق في أضخم حفلات بورسعيد .. صور
حمادة هلال يتألق في أضخم حفلات بورسعيد .. صور
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