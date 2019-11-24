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محافظات

شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
اختتمت مبادرة "اصنع حلمك"، في بني سويف أعمالها بتدريب 1000 شاب وفتاة على عدد من البرامج التي يتطلبها سوق العمل، والذي اشتمل على أجندة محددة لتنمية مهارات الشباب في مجالات عديدة منها التكنولوجيا ، وريادة الأعمال والعلوم الإدارية والقيادية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ورفع وعي الشباب بثقافة العمل الحر وغيرها.

وتتبنى محافظة بني سويف خطة شاملة لتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المناسب للجهود الحكومية والمجتمعية في هذا الشأن ، وكان أبرز الخطوات العملية خطة متكاملة لتشغيل كافة مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظة.

وتم توقيع مذكرات تعاون مع القطاع الخاص لتشغيل الشباب الحاصل على التدريب المهني المطلوب ،وتنظيم ملتقيات توظيف أثمرت عن توفير وإتاحة الآلاف من فرص العمل بالقطاع الخاص،وتنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التنمية المحلية ، وغيرها من الجهود في هذا المجال.

تضمنت فعاليات الحفل الختامي عدد من الفقرات والمحاور والتكريمات الهامة ،حيث تسلم اللواء حسام حمودة سكرتير المحافظة درع المؤسسة المقدم لمحافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر لدعمه الكبير للمبادرة ، ورعايته لكل الجهود في مجال إتاحة فرص التشغيل للشباب ، وبناء قدراتهم والعمالة السويفية لمواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ للمؤسسة ، مؤكدا على دعم المحافظ لكل الجهود الجادة في خدمة الشباب السويفي والتعاون في حل مشاكله والارتقاء به في كافة النواحي.

وتم تكريم الشباب المشارك في المبادرة ، والمدربين ، وشركاء النجاح الذين شاركوا في تنفيذ المبادرة من أكاديميات وشركات ، بجانب تكريم عدد من التنفيذيين الذي تعاونوا في تنفيذ المبادرة تنفيذا لتكليفات محافظ بني سويف ، وتخلل الاحتفالية محاضرات لعدد من القادة في مجال تدريب الموارد البشرية .
شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف
شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف
شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف
شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف
شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف
شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف
شاهد.. الحفل الختامي لمبادرة اصنع حلمك بـ بني سويف
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