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رياضة

مسئول باتحاد الكرة: هذا هو الفارق بين المنتخب الأولمبي والأول

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:33 ص
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
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حسن العمدة
أكد أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن روح لاعبي المنتخب الأولمبي أحدثت الفارق في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال أسامة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "روح اللاعبين سبب الفارق بين المنتخب الأولمبي والأول وجاءت من خلال تكوين الفريق، ومباراة غانا أكدت أننا أمام فريق مصري بروح وطعم مختلف".

وأضاف: "لم يحدث أن حضر 70 أو 80 ألف متفرج لمباراة في هذه المرحلة العمرية من قبل، برغم أنه لم يكن هناك أي مصري متأكد من تحقيق المنتخب لهذا النجاح فنيا".

وحقق المنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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