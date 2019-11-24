الإيطالية أريجو بطلة لكأس العالم لـ سلاح الشيش

توجت الايطالية اريانا اريجو بلقب بطولة كأس العالم لسلاح الشيش سيدات، ضمن الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة 38 دولة.



وتمكنت الازورى اريجو من الفوز بلقب فردى السيدات اثر تغلبها بسهولة فى المباراة النهائية على اللاعبة الصينية شى يو 15/ 6 .



وجاء فى الترتيب الثالث والميدالية البرونزية كل من الفرنسية يسورا تيبس والايطالية اليسا دى فرانشيسكا.



عقب انتهاء المنافسات قام رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلا الاتحاد الدولى للعبة بمنح اللاعبات الميداليات وعزف السلام الوطنى الايطالى.



وتختتم غدا فعاليات البطولة باقامة منافسات الفرق والتى يشارك فيها منتخب مصر للسيدات.