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رياضة

أسامة إسماعيل: أبو ريدة تمسك بتعيين شوقي غريب مدربا رغم التحذيرات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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حسن العمدة

أكد أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة لم يلتفت لكل التحذيرات من تعيين شوقي غريب.

وقال أسامة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هاني أبو ريدة لم يلتفت لكل التحذيرات من تعيين شوقي غريب وتمسك بالتعاقد معه".

وأكمل : "أبو ريدة كان مسئولا عن إخفاق المنتخب الأول وتحمل ذلك، وكذلك عن نجاح المنتخب الأولمبي لذلك يجب تحيته".

وكان لاعبو الفراعنة دخلوا أرض الملعب بطريقة مختلفة لافتة للأنظار، حيث ارتدى اللاعبون قناع المسلسل الاسباني "لاكاسا دي بابل"، الذي تدور أحداثه حول سرقة بنك بطريقة مختلفة وهي ارتداء أقنعة تخفي ملامحهم لكي يتمكنوا من السرقة دون أن يقعوا في الفخ.

كما فعل منتخب مصر الأولمبي في هذه البطولة ارتدى القناع ودخل ملعب استاد القاهرة في مباراة النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، وتمكن من سرقة الكأس بهدفين مقابل هدف واحد.
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