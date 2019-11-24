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رياضة

منتخب مصر للكرة النسائية يؤدي أول مران استعدادًا لـ كأس العالم تحت 20 سنة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:03 ص
منتخب مصر النسائية
منتخب مصر النسائية
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يسري غازي
خاض منتخب مصر الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه الأول خلال معسكره المغلق الذي انطلق، السبت، ضمن الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.

بدأ المران بتدريبات الإحماء وركز حسين عبداللطيف علي النواحي التكتيكية وتلقين اللاعبات بعض الجمل الخططية والتحركات التكتيكية الهجومية كما شمل المران على فقرة للتصويب على المرمى.

وشارك في المران الثنائي ليلي يوسف المحترفة بالدوري الأمريكي ضمن صفوف فريق جون هوبكنز ونادية رمضان المحترفة ضمن صفوف فريق شيكاغو اف سي الامريكي.

وشهد المران حضور علاء عبدالعال المدير الفني لنادي بتروجيت، حرص على مؤازرة حسين عبداللطيف في مهمته وقام بتحيته علي المجهود المبذول الواضح على مستوي اللاعبات.

من ناحية اخري تجري سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة المسائية اتصالاتها بالاتحاد الاردني من اجل اقامة مباراة ودية كما طلب عبد اللطيف خوض لقاء ودي مع احد الدول الافريقية وتعتبر غانا هي الاقرب لمواجهة منتخبنا الوطني

ومن جانبها اكدت ليلى خالد يوسف لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة والمحترف في صفوف فريق جامعة ''جون هوبكينز'' بالدوري الامريكي، سعادتها بتواجدها ضمن صفوف منتخب مصر.

وقالت ليلي: 'فضلت اللعب لمنتخب بلادي عن اللعب للمنتخب الامريكي لاني افتخر بانني مصرية واشعر بالانتماء لهذا البلد العظيم''.

وأضافت انها تزور مصر بصفة، كما تريد العيش في مصر، ومعظم لاعبات منتخب مصر من صديقاتها وتشعر أنها بين عائلتها.

وتابعت: ''سأبذل قصاري جهدي ولن ابخل باي نقطة عرق من اجل تحقيق شئ مع منتخب مصر''.

وتلعب ليلي يوسف في خط الوسط والجناح وهي من مواليد 2000 وجاءت البداية مع كرة القدم في سن 12 عام وسبق لها الانضمام لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة عبد اللطيف امام.
منتخب مصر للكرة النسائية يؤدي أول مران استعدادًا لـ كأس العالم تحت 20 سنة
منتخب مصر للكرة النسائية يؤدي أول مران استعدادًا لـ كأس العالم تحت 20 سنة
منتخب مصر للكرة النسائية يؤدي أول مران استعدادًا لـ كأس العالم تحت 20 سنة
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