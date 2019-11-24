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رياضة

توقعت إقالتي .. غريب يكشف تفاصيل جلسة وزير الرياضة بعد استقالة أبو ريدة .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن كواليس قلقه بعد تعثر المنتخب الأول في بطولة امم افريقيا 2019 وخروجه من دور الـ16 ، وتوابع ذلك باستقالة مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

وقال إنه كان في جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عقب هذه الأحداث ، وتوقع أن الأخير يطالبه بتقديم استقالته أيضا، لكنه أبلغني أنني أمامي مهمة إسعاد الجماهير ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، تعويضا عما فعله المنتخب الأول.

وأضاف أن صبحي أعرب عن ثقته في الجهاز ودعم ومساندة الدولة لتحقيق البطولة والتأهل للأولمبياد، مطالبا بتجهيز برنامج الإعداد لحين إسناد إدارة اتحاد الكرة إلى اللجنة الخماسية.

يُذكر أن شوقي غريب قاد المنتخب الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو للمرة الـ12 في تاريخ مصر، كما نجح في تتويج إنجازه التاريخي بحصد لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الخمس مباريات.
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