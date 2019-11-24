أصغر نائبة في البرلمان تطلق مبادرة مصر أحلي بشبابها بـ بني سويف

أطلقت نهى الحميلى أصغر نائبة بالبرلمان عن دائرة مركز ناصر ببني سويف، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مبادرة جديدة بعنوان " ناصر أحلى بشبابها" للاستمتاع إلى مشاكل الشباب بجميع قرى مركز ناصر والعمل على حلها على غرار مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وقالت نهى الحميلى عضو مجلس النواب إنها أطلقت المبادرة الجديدة من قرية منشأة هديب التابعة لقرية الحمام غروب المركز وعقدت خلالها لقاءا بمركز شباب القرية استمتعت فيه إلى بعض مشاكل أهالي القرية من الشباب والشيوخ والمرأة والعمال والفلاحين التي تقابلهم والعمل على حلها.



وأشارت نهى الحميلي إلى أنه سيتم توفير فرص تدريب وعمل للشباب بجميع القرى بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة .



وأوضحت نهى الحميلى أن المبادرة تشهد خلال اللقاءات القادمة حضور عدد من التنفيذيين والمسئولين بالمحافظة للرد على شكاوى ومشاكل أهالي قرى مركز ناصر وتقديم الحلول التي ترضى المواطن .