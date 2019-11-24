بيكهام يكشف عن أصعب منافس وأقوى مباراة لـ منتخب مصر في أمم أفريقيا .. فيديو

قال أحمد رمضان "بيكهام" مدافع منتخب مصر الأولمبي إن طريق التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، كان به جهد كبير من كل فرد ساعد على التتويج.



وأضاف بيكهام خلال تصريحاته على قناة "أون سبورت" أن المباراة الأصعب التي خاضها منتخب مصر؛ كانت مباراة مالي في الافتتاح".



وأوضح لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن منتخب مالي فريق قوي بصرف النظر عن النتائج التي قدمها خلال مشاركاته في البطولة، فهو من أقوى الفرق التي واجهناها في البطولة".



وتابع بيكهام: "أما أصعب منافس فكان منتخب كوت ديفوار الذي كان أقوى فريق في البطولة بعد مصر".



وواصل: "لم نبدأ في مباراة مالي بالشكل الذي انتظره الجمهور، ولكننا أدينا بشكل جيد في المباراة الثانية ضد غانا بشكل جعل الجمهور يشعر بأننا قادرون على التتويج".



جدير بالذكر أن، منتخب مصر توج بالبطولة لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأوليمبي بالفوز على كوت ديفوار 2-1.



